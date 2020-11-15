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الاعلام العبري: وصول وفد إمارتي إلى (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:16 - 15 نوفمبر 2020
تطبيع الامارات مع (إسرائيل) تطبيع الامارات مع (إسرائيل)
تقارير
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أفادت وسائل عبرية، اليوم الاحد، بوصول وفد إماراتي من العائلة المالكة إلى (إسرائيل) في إطار التطبيع بين الجانبين والموقع عليه في أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، أن "طائرة إماراتية وصلت إلى مطار بن غوريون قبل قليل وعلى متنها مسؤولون كبار من العائلة المالكة".

وكانت وفود "إسرائيلية" وإماراتية تبادلوا الزيارات، وسط توقيع اتفاقيات عدة، ابرزها في المشاريع الاقتصادية والاستثمار.

وفي شهر 8 أعلنت دولة الامارات تطبيعها مع (إسرائيل)، تلاها البحرين، وسط تجاهل حالة الغضب بين الأوساط الشعبية العربية والفلسطينية.

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