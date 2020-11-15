طقس مكة: تحذيرات من سحب رعدية وأجواء ماطرة

حذرت هيئة الأرصاد السعودية اليوم الأحد 15/11/2020، م تقلب الأحوال الجوية في مكة المكرمة وعدد من المحافظات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن مكة المكرمة وعدد من محافظات منطقة جدة ستتعرض لسحب رعدية ممطرة، وحالة طقس غير مستقرة طوال اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحليل والتوقعات إلى أن تلك السحب الرعدية الممطرة مكة المكرمة، ستكون مصحوبة أيضًا بنشاط في الرياح السطحية.

وحذرت الهيئة السعودية من أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة قد تؤدي أيضًا إلى تدني مستويات الرؤية على مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحره، وميسان، ورابغ.