وفاة رجل الأعمال السعودي حمود البراهيم أول من أدخل الوجبات السريعة للمملكة

توفي في المملكة العربية السعودية، رجل الأعمال السعودي حمود السعد البراهيم، مؤسس أسواق بنده في السعودية وسلسلة مطاعم هرفي الشهيرة.

وذكر ناشطون محليون، أن حمود البراهيم، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيشيع جثمانه اليوم، حيث أدخل في وقت سابق مستشفى الحمادي في التاسع من الشهر الماضي بعد وعكة صحية أصابته.

من هو حمود البراهيم

ويعد حمود البراهيم، صاحب سلسلة متاجر بندة في السعودية العلامة التجارية الكبرى في أسواق التجزئة، وهو أول من أدخل الوجبات السريعة إلى السعودية.

وتنقل رجل الأعمال الراحل ما بين 1974 و1980 في أكثر من 10 وظائف، اكتسب خلالها الخبرات، خاصة من خلال عمله مديرا عاما لأحد المخابز والفنادق، ثم أسس بعدها شركة بنده.

وكان البراهيم يملك الجزء الأكبر من أسهم شركة هرفي للأغذية عبر شركة "بندة"، وكان أول مطعم في حي الملز بالعاصمة السعودية الرياض، وفي العام 1993 شارك الأمير الوليد بن طلال، البراهيم في شركة هرفي، ما ساهم في توسع أعمالها وتحولت إلى شركة عامة ودخلت أسهمها في السوق المالية السعودية.

من نعى حمود البراهيم

ونعى العديد من الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال في السعودية، الراحل البراهيم، حيث كتب فهد الدغيثر في تغريدة، على حسابه في "تويتر"، "فجعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الكبير حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده ومؤسس بالشراكة لمطاعم هرفي".

وأضاف "لقد كان نعم المعلّم والزميل والصديق.. رحمك الله أبا سعد وأسكنك فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمه وكافة أفراد آل إبراهيم الكرام.. إنا لله وإنا إليه راجعون".