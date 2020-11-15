سرحان: 1200 وحدة سكنية بحاجة لبناء والاتفاق مع الاونروا لمحاولة توفير التمويل

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان اليوم الاحد 15/11/2020 ، ان الوزارة انجزت 90% من اعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2014

وتشمل 11 ألف وحدة سكنية هُدمت في العدوان و1000 وحدة ما قبل وبعد العدوان بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية وتم إنجاز 10800 وحدة سكنية.

وقال سرحان خلال تصريحات لصوت الاقصى "لا زال لدينا 1200 وحدة سكنية تحتاج لإعادة إعمار، بحوالي 50 مليون دولار.

وبين ان حجم الاحتياج المالي للأضرار الجزئية بلغ 300 مليون دولار تم دفع ما يقرب من 200 مليون دولار وباقي 100 مليون دولار وهذه تواجهنا فيها مشكلة كبيرة في ظل توقف الجهات المانحة عن الدعم.

وأشار شرحان الى نه تم الاتفاق مع "الأونروا" قبل أيام بأن تقوم بالسعي الحثيث للحصول على الأموال للأضرار الكلية والجزئية للانتهاء من عملية الإعمار ونأمل أن يكون في العام القادم منح ننهي فيها الاعمار.، موضحاً انه بحاجة 50 مليون دولار للانتهاء من إصلاح الأضرار الكلية في البيوت والأبراج السكنية، وعندما تتوفر الأموال يكون الإنجاز أكثر مما يتصوره أي مانح.