ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الدفاع المدني: محافظتا غزة والشمال الأكثر تضرراً من المنخفض

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:30 - 15 نوفمبر 2020
منخفض منخفض
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد جهاز الدفاع المدني اليوم الأحد 15/11/2020، أن محافظتي غزة وشمال غزة كانت الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي الذي ضرب البلاد الليلة.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه استجابت الليلة، لنداء سكان عدد من المنازل التي تأثرت بمياه المنخفض الجوي الحالي بمحافظات غزة.

وأفادت وحدة العلاقات والعامة والإعلام، أن محافظتي غزة وشمال غزة كانت الأكثر تأثراً بالمنخفض، حيث استجابت أطقم الإنقاذ لنداء ثمانية منازل بمحافظة الشمال ارتفعت فيها منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، وقامت بشفط المياه.

وأوضحت أن تجمعات المياه تركزت في مناطق: شمال الصفطاوي، وبئر النعجة، والجامعة الأمريكية، ومحيط بركة أبو راشد، في حين سحبت أطقم الإنقاذ مركبة علقت في تجمع للمياه.

وأكدت أن الطواقم المختصة أجرت معاينة لمدى منسوب المياه في بركتَي "أبو راشد والشيخ رضوان"، للتأكد من عمل المضخات فيها بشكل طبيعي.

وأضافت العلاقات العامة والإعلام أن الطواقم استجابت لنداء أسرة غمرت منزلها مياه الأمطار بمنطقة النفق بمدينة غزة، وقامت بشفط المياه المتجمعة.

ولفتت إلى أن أطقم الدفاع المدني لا زالت على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها في تقديم المساعدة للمواطنين في تجنب آثار المنخفض الجوي بمحافظات قطاع غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات