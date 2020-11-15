على وقع الرفض الشعبي ..وفد "إسرائيلي" يصل الخرطوم اليوم

يصل العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد 15/11/2020 وفد "إسرائيلي"، في زيارة تهدف إلى تعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات، وسط رفض شعبي وحزبي.

في 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الأسبوع الماضي أجواء السودان، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة أطلقت من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال".

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية وتكتلات إعلامية وشبابية وعلماء اعلنت عن تدشين ما يسمى بـ"القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل" ". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم.

28 حزبا وتكتلا ومنظمة وقعوا على ميثاق "القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل" " ، من أبرزهم حزب "المؤتمر الشعبي"، وحركة "الإصلاح الآن"، وحزب "منبر السلام العادل"، وتجمع "الشباب المستقلين"، وهيئة علماء السودان.

كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمون، وتجمع أكاديمون ضد التطبيع، ورابطة "إعلاميون ضد التطبيع".