د. العقاد: المستشفى الأوروبي ممتلئ تماماً بمصابي كورونا والحالات الخطيرة 13 حالة

أكد الدكتور يوسف العقاد مدير المستشفى الاوروبي بغزة اليوم الأحد 15/11/2020 ، ان المستشفى الاوروبي المخصص من قبل وزارة الصحة لاستقبال الحالات المتوسطة والخطيرة بحالات كورونا أصبح ممتلئ تماماً .

وقال د. العقاد خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان عدد المرضى المتواجدين في المستشفى وحالتهم متوسطة يبلغ 31 مصاباً ، في حين بلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالتهم خطيرة وفي العناية المكثفة 13 حالة، وجميعهم بحاجة الي انابيب اكسجين .

وبين د. العقاد ان عدد الشباب المتواجدين في المستشفى الاوروبي والغير مصابين بأي أمراض ومتواجدين في العناية المكثفة ارتفع الى 7 شباب ، فهم لا يعانوا من أي امراض سوى انهم مصابين بكورونا مما يدق ناقوس الخطر، وان المرض لا يستثني أحداً وعلى الجميع اخد اعلى درجات الحيطة والحذر .

ومن جانبه قال الدكتور جهاد الجعيدي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي ان أعداد المصابين بفيروس كورونا بقطاع غزة في تزايد يومي من جميع الفئات العمرية وفصل الشتاء سيكون أكثر قساوة وفيه تنشط الفيروسات.

وقال د. جهاد الجعيدي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي خلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى الفيديو الأخير الذي خرج للمصابين من داخل قسم العناية المركزة كان بمثابة مناشدة للناس وضعهم في الحقيقة حتى لا تسيطر عليهم الشائعات المضللة بأن الفيروس مسألة سهلة والفئات العمرية الشابة في مأمن منه.

وأهاب الدكتور بأهلنا المواطنين في قطاع غزة بالالتزام بقواعد الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والنظافة الشخصية للخروج من الوباء بأقل الخسائر.

ووجه نصيحة لأهلنا في قطاع غزة: حافظوا على أمهاتكم وأباءكم وامتنعوا عن الأعراس والتجمعات، لا نريد أن نصل لما وصلت إليه العديد من الدول التي انهارت فيها الكثير من القطاعات بما فيها القطاع الصحي