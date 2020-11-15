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ضابط:"إسرائيل" تقف على أصابع قدميها أمام غزة والرد بالطائرات سخيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:12 - 15 نوفمبر 2020
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تقارير
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أكد "رونين ايتسيك"  ان ضابط الاحتياط "الاسرائيلي" اليوم الأحد 15/11/2020 ان "إسرائيل" تقف على أصابع قدمها في غزة ويجب أن نعمل على تغيير المعادلة

وبين ايتسيك خلال تعليقه على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة صوب عدد من البلدات "الاسرائيلية" بالتزامن من اصوات البرق، ان الرد بالدبابات والطائرات أمر سخيف يجب أن يكون هناك فعل جديد وتغيير في السياسة المتبعة.

وقال المعادلة الحالية لا تحقق أي انجاز ويجب أن نخلق بيئة مماثلة لبيئة الردع التي أوجدناها منذ 14 عاما على الحدود مع لبنان ومع حزب الله المردوع  ، مشدداً على ان الامر يتطلب منا عمل دراماتيكي يغير من واقع الحال.

 

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