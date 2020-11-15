وفاة مواطنين وارتفاع إصابات كورونا اليومية في قطاع غزة لـ406 حالة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 15/11/2020، أعلى حصيلة يومية للإصابات، بـ(406) إصابة ووفاة مواطنين بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2380 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 293 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت وفاة مواطن يبلغ من العمر 69 عام في مجمع الشفاء الطبي، ومواطن يبلغ من العمر 78 عام في مجمع الشفاء الطبي

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10532 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 3223 حالة، متعافين 7261 حالة ، وفيات 48.