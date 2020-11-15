ردود "إسرائيلية: البرق كذبة والجهاد خلف الصواريخ وإسرائيل" تريد انهاء الحادث الخطير

قال "يوسي يهوشع" المحلل العسكري بصحيفة يديعوت اليوم الاحد 15/11/2020 ، ان "إسرائيل" وحماس تريدان إنهاء الحادث الخطير الذي وقع الليلة الماضية بعد اطلاق عدة صواريخ صوب "اسرائيل" وصل إحداها الى البلدات المجاورة لتل ابيب ، باعتباره أنه بسبب البرق.

ومن جانبه علق رئيس الاركان السابق "موشي يعلون" على الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة بالقول " البرق؟! هذه مجرد كذبة .. الجهاد الإسلامي هو من يقف خلف الصواريخ.

وكانت مصادر عبرية، زعمت فجر اليوم الأحد، أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة.

وأكد مراسل قناة 13 العبرية أن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان و اسدود جنوب تل أبيب .

وقال يؤاف زيتون المراسل العسكري لـ يديعوت أحرونوت، إن الانفجارات سمعت أيضاً في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الطائرات المروحية "الإسرائيلية" قصفت نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة شرق رفح.

كما قصفت الطائرات أرضاً زراعية شرق رفح.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصدتي تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والثانية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.