رام الله: الحالة الوبائية دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي والعدوى لن تكون معلومة

أكد سامر الاسعد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة برام الله اليوم الأحد 15 م11/2020 إن الحالة الوبائية في فلسطين دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي وهو الانتشار الأفقي، "أي أن مصدر الفيروس أو العدوى لن يكون معلوماً"، مؤكدا أن "أي شخص في الشارع قد يمثل خطرا على الأخرين".

وقال الاسعد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الانتشار الافقي جاء بالرغم ان الانفلونزا الموسمية لم تبلغ ذروتها ، موضحاً ان سبب الارتفاع الافقي يعود للاستهتار وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية .

وبشان ماذا يعني الانتشار الافقي ،أوضح الأسعد أ ان الفيروس انتشر في جميع مناطق المجتمع ويصعب السيطرة والقضاء عليه ، وما نقوم به هو للحد من انتشار الفيروس والسيطرة على المصابين.

واعتبر ان الانتشار المجتمعي ليس فقط في المدرس وانما في كافة التجمعات .، مشدداً على انه اذا زادت الاعداد قد نلجأ لإجراءات جديدة.