بلدية عسقلان تقرر فتح الملاجئ

أكدت الـ"12" الاسرائيلية" اليوم الأحد 15/11/2020 ان بلدية عسقلان المحاذية لقطاع غزة قررت فتح الملاجئ بعد عدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة .

وكانت مصادر عبرية، زعمت فجر اليوم الأحد، أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة.

وأكد مراسل قناة 13 العبرية أن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان و اسدود جنوب تل أبيب .

وقال يؤاف زيتون المراسل العسكري لـ يديعوت أحرونوت، إن الانفجارات سمعت أيضاً في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الطائرات المروحية "الإسرائيلية" قصفت نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة شرق رفح.

كما قصفت الطائرات أرضاً زراعية شرق رفح.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصدتي تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والثانية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.