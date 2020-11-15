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فرنسا تطيح بالبرتغال وتخرجها من دوري الامم الاوروبية ..وهكذا علق رونالدو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:49 - 15 نوفمبر 2020
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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"كل المباريات تعلمنا شيئا.. للأسف لم نحقق هدفنا.. علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نفخر بكل ما نحققه معا!"، هكذا جاء تعليق النجم كريستيانو رونالدو عقب خسارة منتخب بلاده البرتغال أمام فرنسا بهدف دون رد في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا التي أخرجت مضيفتها البرتغال من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بتغلبها عليها 1-0، أمس السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخيرتين الثلاثاء، عندما تحل البرتغال ضيفة على كرواتيا، ويستضيف منتخب فرنسا نظيره السويدي.

وحققت فرنسا الأهم، كون الفوز على البرتغال، حسم أمر بطاقة المجموعة، حيث انفردت بصدارتها برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

 

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