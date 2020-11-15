خبير:صواريخ غزة أصابت منطقة "استراتيجية" وكشفت هشاشة "القبة"

في ليلة حالكة السواد، وبين أصوات البرق والرعد، كانت صواريخ قطاع غزة تنهمر على المستوطنات "الإسرائيلية" التي لم تعد تفرق بين الرعد وصوت الصاروخ، فيما فشلت القبة الحديدية في التصدي لهذه الصواريخ.

وأُطلقت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات "عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب"، فيما وصف المراسل العسكري يوسي يهوشع الحادثة بـ"الخطيرة وغير عادية"، بينما علق تساحي دبوش مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "سنرد سريعًا .. مستعدون لتصعيد سيستمر عدة أيام".

عبد الرحمن شهاب الخبير الفلسطيني في الشأن "الإسرائيلي"، فرأى أنه بغض النظر عن أسباب إطلاق الصاروخين فهي مناورة كشفت مرة أخرى وأكدت على هشاشة القبة الحديدية .

وأوضح شهاب، أن أحد الصواريخ سقط جنوب ريشون بعد اسدود وهذه منطقة استراتيجية تتمركز فيها قواعد صواريخ بالستية "إسرائيلية".