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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 15/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:20 - 15 نوفمبر 2020
الدولار في لبنان الدولار في لبنان
تقارير
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لليوم الثاني على التوالي يشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 15/11/ 2020 ، ارتفاعاً طفيفاً مع بدء الاقفال العام .

المواطنون والتجار في لبنان يهتمون بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الاحد 15/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً .

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 15/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية بين 7620 و7700 ليرة لكل دولار.

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم الاحد 15/11/2020

AED AED درهم إماراتي411.7642         411.7642   

ALL ALL ليك الباني 14.4314                 14.4314

ANG ANG جلدر جزر أنتيل  842.1601     842.1601

ARS ARS بيزو أرجنتينى     18.9686       18.9686  

AUD AUD دولار أسترالي1,099.5587       1,099.5587

AWG AWG جلدر أروبى     840.2278        840.2278     

BBD BBD دولار باربادوسي   756.2050       756.2050      

BDT BDT تاكا بنجلاديشى    17.8191         17.8191

BHD BHD دينار بحريني    4,011.1763  4,011.1763

BIF BIF فرنك بوروندي        0.7796             0.7796

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