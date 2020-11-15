سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15/11/2020

تشهد اسعار صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 15/11/2020 ، استقراراً ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وعودة الجدل من الانتخابات الامريكية .

سعر صرف الدولار سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الاحد نحو 2630 ليرة للشراء، و2660 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، "دمشق، حلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

وتجدر الاشارة ان الاقتصاد السوري يمر بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وزادت الحكومة السورية قبل أيام أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

وجاءت باقي العملات مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 15/11/2020 على النحو التالي :

شراء مبيع الفرق

دولار الامريكي : بيع 2630 الشراء 2660

يورو الاوروبي : بيع: 3108 الشراء3149

الليرة تركية: بيع 341 الشراء: 347

ريال سعودي: بيع 699 الشراء:710

جنيه مصري : بيع 166 الشراء: 170

جنيه استرليني : بيع 3461 الشراء: 3510