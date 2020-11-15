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سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:44 - 15 نوفمبر 2020
الدولار مقابل الليرة السورية الدولار مقابل الليرة السورية
تقارير
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تشهد اسعار صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 15/11/2020 ، استقراراً ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وعودة الجدل من الانتخابات الامريكية .

سعر صرف الدولار  سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الاحد نحو 2630 ليرة للشراء، و2660 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، "دمشق، حلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

وتجدر الاشارة ان الاقتصاد السوري يمر بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وزادت الحكومة السورية قبل أيام أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

وجاءت باقي العملات مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 15/11/2020 على النحو التالي :

شراء    مبيع    الفرق

 دولار الامريكي : بيع   2630       الشراء  2660

يورو الاوروبي : بيع: 3108           الشراء3149

الليرة تركية: بيع 341                الشراء:   347   

ريال سعودي: بيع     699             الشراء:710

جنيه مصري : بيع    166            الشراء:  170

جنيه استرليني : بيع    3461        الشراء:   3510

 

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