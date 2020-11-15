تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات وباسم يوسف أبرز مذيعيها

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات من أهم القنوات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث اليوم الأحد 15/11/2020 رغم أنها انطلقت منذ وقت قليل لكن تردد قناة الشرق بلومبيرغ السعودية 2020 نايلسات تحظى باهتمام بعد انطلاقها بعد أشهر من التحضيرات تخللتها جائحة كورونا.

و قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات -بلومبيرغ ضمن القنوات التابعة ”للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق“، تهتم بالقضايا الاخبارية الاقتصادية في العالم العربي.

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات

وبدأت القناة المعروفة باسم "الشرق بلومبيرغ" بثها التلفزيوني اليوم للمرة الأولى معلنة عن دورة برامجية متنوعة تقدمها كوكبة من المذيعين المتمرسين أبرزهم باسم يوسف الذي يعود مجددا إلى الشاشات العربية من خلال قناة ”الشرق“ وإلى جانبه زينة اليازجي ومعتز الدمرداش ورشا الخطيب وسعد زغلول وآخرين.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن قناة ”الشرق“ ستركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمية وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

ما هو تردد قناة الشرق السعودية

ويقع مقر «الشرق للأخبار» الرئيسي في الرياض ويوجد مكتبان رئيسيان فى مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن بالإضافة إلى مقرين لاستوديوهات في القاهرة وأبوظبي، ولديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، كما توجد إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي تنتجه شبكة بلومبرغ حول العالم.

ومن المرجح أن تصبح القناة -ومقرها دبي- منافسا رئيسا في سوق الإعلام بالعالم العربي.

وموقع قناة الشرق الإخبارية على الانترنت هو https://asharq.com/ .

موقع قناة الشرق للأخبار على موقع فيس بوك هو https://www.facebook.com/asharqnews/ .

تردد قناة الشرق بلومبيرغ 2020

ترددات قناة الشرق للأخبار:

تردد نايل سات:

التردد 11373 والاستقطاب أفقي H ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد SD نايل سات:

التردد 12226 والاستقطاب أفقي H ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

عرب سات:

التردد 11862 والاستقطاب أفقي Hومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.