طالع سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 15/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 204.71 شيكل $60.78

سعر الذهب عيار 22 187.66 شيكل $55.71

اسعار الذهب عيار 21 179.13 شيكل $53.18

اسعار الذهب عيار 18 153.54 شيكل $45.58

سعر الذهب عيار 14 119.42 شيكل $35.45

سعر الذهب عيار 12 102.36 شيكل $30.39

اسعار أوقية الذهب 6,367 شيكل $1,890

اسعار جنيه الذهب 1,433 شيكل $425.46

اسعار كيلو الذهب 204,713 شيكل $60,778

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 نوفمبر 204.71 179.13 153.54 119.42 102.36

13 نوفمبر 204.56 179.00 153.42 119.33 102.28

12 نوفمبر 203.30 177.89 152.47 118.59 101.65

11 نوفمبر 202.46 177.15 151.84 118.10 101.23

10 نوفمبر 203.91 178.43 152.94 118.95 101.96

9 نوفمبر 201.99 176.74 151.49 117.83 100.99

8 نوفمبر 211.66 185.21 158.75 123.47 105.83

7 نوفمبر 211.65 185.20 158.74 123.46 105.83

6 نوفمبر 211.90 185.41 158.92 123.61 105.95

5 نوفمبر 211.67 185.21 158.75 123.47 105.83