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طالع سعر الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:32 - 15 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 15/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      204.71 شيكل      $60.78

سعر الذهب عيار 22 187.66 شيكل      $55.71

اسعار الذهب عيار 21      179.13 شيكل      $53.18

اسعار الذهب عيار 18      153.54 شيكل      $45.58

سعر الذهب عيار 14 119.42 شيكل      $35.45

سعر الذهب عيار 12 102.36 شيكل      $30.39

اسعار أوقية الذهب   6,367 شيكل $1,890

اسعار جنيه الذهب   1,433 شيكل $425.46

اسعار كيلو الذهب    204,713 شيكل     $60,778

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

14 نوفمبر    204.71     179.13     153.54     119.42     102.36

13 نوفمبر    204.56     179.00     153.42     119.33     102.28

12 نوفمبر    203.30     177.89     152.47     118.59     101.65

11 نوفمبر    202.46     177.15     151.84     118.10     101.23

10 نوفمبر    203.91     178.43     152.94     118.95     101.96

9 نوفمبر     201.99     176.74     151.49     117.83     100.99

8 نوفمبر     211.66     185.21     158.75     123.47     105.83

7 نوفمبر     211.65     185.20     158.74     123.46     105.83

6 نوفمبر     211.90     185.41     158.92     123.61     105.95

5 نوفمبر     211.67     185.21     158.75     123.47     105.83

 

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