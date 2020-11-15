الاحتلال يجري تحقيقاً في إخفاق "القبة الحديدية" للتصدي للصواريخ

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" فجر اليوم الأحد 15/11/2020، أن قيادة جيش الاحتلال ستجري تحقيق في أداء منظومة القبة الحديدية، التي لم تتصدَ للقذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة، رغم إعلانها جهوزية نظام الدفاع الجوي.

وكانت مصادر عبرية، زعمت أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات "عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان" جنوب "تل أبيب".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة.

وأكد مراسل قناة 13 العبرية أن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان واسدود جنوب تل أبيب .

وقال يؤاف زيتون المراسل العسكري لـ يديعوت أحرونوت:"إن الانفجارات سمعت أيضاً في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، حيث أن 6 صواريخ أطلقت من غزة ، 2 منهما سقطا في عسقلان، و صاروخ واحد في اسدود، و2 في غوش دان."

ووصف يوسي يهوشع الحادثة بـ"الخطيرة وغير عادية".