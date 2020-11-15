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الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:03 - 15 نوفمبر 2020
قصف غارات قصف غارات
تقارير
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شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 15/11/2020، سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الطائرات المروحية "الإسرائيلية" قصفت نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة شرق رفح.

كما قصفت الطائرات أرضاً زراعية شرق رفح.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصدتي تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والثانية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بياناً قال فيه أن مقاتلات ومروحيات حربية ودبابات الجيش أغارت على بنية تحتية تحت أرضية ومواقع تابعة لمنظمة "حماس" في قطاع غزة.

وادعى أن القصف ردًا على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع، يُجري الجيش تقييماً مستمراً للوضع.

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