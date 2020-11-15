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الاعلام العبري : هل فعلها البرق ثانية؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 03:15 - 15 نوفمبر 2020
صواريخ القبة صواريخ القبة
تقارير
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تداول عدد من المراسليين العسكريين الإسرايليين  سؤالا في أعقاب سقوط عدد من الصواريخ على عدة مدن إسرائيلية فجر اليوم الاحد انطلاقا مع غزة هل إطلاق الصواريخ كانت نتيجة الرعد والبرق في ظل الاجواء العاصفة والماطرة في غزة.

  ليؤور ليفي من موقع واي نت قال:" ان القصة بدأت في نفس وقت هبوب عاصفة رعدية قوية في شمال قطاع غزة. بمجرد أن بدأ البرق - كان هناك إطلاق أول وعندما اشتدت العاصفة - كان هناك إطلاق ثان. ‏ السؤال: هل قام أي شخص في غزة بإجراء مناور البرق والرعد أم أنه بالفعل عطل نتج عن العاصفة وأدى إلى قصفين؟ .

‏بينما يذهب يوؤاف زيتون الى القول:" ان الصياغة غامضة بعض الشيء ، فقد تم إطلاق صاروخين الليلة من قطاع غزة بفاصل 20 دقيقة. ‏ كلاهما سقط خارج المستوطنات ، في منطقة اسدود وبين ريشون لتسيون واسدود .فعّلت بطاريات القبة الحديدية في منطقتي عسقلان وغوش دان لاعتراض كليهما ، على ما يبدو من أجل مزيد من الأمان ، ولم يتم اعتراض أحد. وختم بالقول ‏ "الجيش الإسرائيلي" يستعد للهجوم ردا على ذلك

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