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مراسل الجيش:" مستعدون للتصعيد"

صفارات الانذار تدوي قرب تل أبيب والاحتلال يصف الحادث بالخطير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 02:21 - 15 نوفمبر 2020
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تقارير
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زعمت  مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان  جنوب تل أبيب.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة.

وأكد مراسل قناة 13 العبرية أن ستة صواريخ  أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان و اسدود  جنوب تل أبيب وتم إسقاط بعضها  حسب زعمه.

وقال يؤاف زيتون المراسل العسكري لـ يديعوت أحرونوت إن الانفجارات سمعت أيضاً في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وقال خدشوت بيتخون سديه إن 6 صواريخ أطلقت من غزة ، 2 منهما سقطا في عسقلان، و صاروخ واحد في اسدود، و2 في غوش دان.

وقال يوسي يهوشع من يديعوت إن الحادثة خطيرة وغير عادية
بينما علق تساحي دبوش مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: سنرد سريعًا .. مستعدون لتصعيد سيستمر عدة أيام.

 

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