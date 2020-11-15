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الحرس الثوري يستهدف مواقع الجماعات المعارضة للثورة الإيرانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:04 - 15 نوفمبر 2020
حرس الثورة حرس الثورة
تقارير
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قال الحرس الثوري في بيان له أن مقاتلي الحرس الثوري استهدفوا اليوم السبت مواقع الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية عبر الحدود.

وأضاف البيان أن "القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران استهدفت مواقع الجماعات المناوئة للثورة على الجانب الآخر من الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وكبدت المناوئين للثورة خسائر فادحة .

وحذر من انه وكما اعلن مرارا، فإن الأمن القومي والحفاظ على سلامة وراحة الشعب الإيراني، وخاصة أبناء المحافظات الحدودية، هو الخط الأحمر للقوات المسلحة في البلاد، وخاصة القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية.

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