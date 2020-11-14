"عهد البهاء".. رسائل ردع لـ"إسرائيل" وتحذير من محاولة تغيير قواعد الاشتباك

أجمع محللون أن ما عرضته سرايا القدس في فيديو "عهد البهاء"، ومن خلفها يؤكد أن المقاومة لن تسمح بتغير قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وأننا أمام نظام عسكري متمايز من حيث الأداء العملياتي وإدارة العمليات في المعركة ضد جيش الاحتلال.

وأصدرت سرايا القدس، مساء اليوم السبت، كليب "عهد البهاء" الذي يجسد تأكيد مجاهدي سرايا القدس على الاستمرار في الخط المقاوم الذي خطه للشهيد بهاء أبو العطا أبو سليم.

سياسة الاغتيال فاشلة

المحلل في الشأن "الإسرائيلي"، حسن لافي، قال إن ما قدمته سرايا القدس يأتي تأكيدًا على أن سياسة الاغتيالات "الإسرائيلية" فاشلة بامتياز، مشيرًا إلى أن اغتيال الشهيد القائد بهاء ابو العطا لم يحل دون تعاظم قدرات سرايا القدس.

وأضاف لافي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اغتيال القائد أبو العطا كان دافعا كبيرا لمزيد من التطوير وارتفاع جهوزية مقاتليها، إلى جانب البحث عن أسلحة جديدة تدخل الخدمة العسكرية تلبية لاحتياجات الميدان.

قدرة هجومية متعددة

وعلى صعيد القدرة الهجومية لسرايا القدس، أوضح أن هناك أمر لافت وملحوظ في القدرة الهجومية وتعدد في تلك القدرات، مبينًا أنها لم تقتصر على السلاح الصاروخي، بل كان جليا في القدرات البرية الهجومية من خلال قوات النخبة الخاصة ووحدات القتال داخل الانفاق الذي أظهرها كليب "عهد البهاء".

واعتبر أن ذلك يدلل على أن استراتيجية المشاغلة التي انتهجتها سرايا القدس كان عنوانها الشهيد بهاء ابو العطا، مازالت حاضرة وبزخم متجدد كاستراتيجية عسكرية ضد الاحتلال.

تثبيت قواعد الاشتباك

وبيّن المختص في الشأن "الإسرائيلي"، أن الرسالة الأهم في كليب عهد البهاء للاحتلال أن تهديدات الاحتلال ومناوراته العسكرية وتصريحاته الهادفة إلى احداث تغييرات على قواعد الاشتباك مع المقاومة في غزة، لن تقبل بها سرايا القدس.

كما أكد في حديثه: "سرايا القدس ومن خلفها المقاومة لن تسمح بتغير قواعد الاشتباك التي تم تعميدها ما بعد حرب ٢٠١٤، وتم تكريسها في جولات المشاغلة التي قادتها سرايا القدس مع باقي فصائل المقاومة".

وأشار لافي، إلى أن قاعدة الدم بالدم والقصف بالقصف هي الأساس التي يبنى عليه قواعد الاشتباك مع الاحتلال، مشددا على أن كليب "عهد البهاء" يحمل رسالة تحذير وردع للاحتلال من محاولة تغيير قواعد الاشتباك.

تطور البنية الدفاعية والهجومية

أما المختص في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة، يرى أن ما عرضته سرايا القدس يشير الى التطور في البنية العسكرية من حيث القدرات العسكرية المتنوعة، البنية التحتية اللوجستية الدفاعية والهجومية؛ من خلال ما ظهر من شبكة الأَنْفاق.

وأكد أبو زبيدة، لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "سرايا القدس والمقاومة نجحت في تطوير قدراتها التصنيعية العسكرية لتصبح منتجة لمنظومات الصواريخ بمديات مختلفة قريبة واستِراتيجِيَّة، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك عبر راجمات متنقلة متعددة الفوهات.

وشدد أن تطور القدرة العسكرية لدى سرايا القدس يعطي المقاومة قدرة على المناورة خلال العمليات العسكرية لتشتيت وخداع أجهزة الرصد والمتابعة للقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي "الإسرائيلي".

وقال أبو زبيدة، أن ما جاء في كليب "عهد البهاء"، يظهر أننا أمام نظام عسكري متمايز من حيث الأداء العملياتي وإدارة العمليات، مبينًا أن ذلك يؤكد على تجديد العهد بالاستمرار في الخط المقاوم الذي خطه الشهيد بهاء أبو العطا أبو سليم وقادة المقاومة.

رسائل عهد البهاء

وذكر المختص في الشأن العسكري، أن كليب "عهد البهاء" يحمل رسائل موجهة للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطا.

وأفاد بأن الرسائل تتمثل في امتلاك سرايا القدس قدرات عسكرية واسعة وخبرات متراكمة في مجال الحرب غير المتماثلة، إضافة إلى ما يتفرع عنها من استخدام للطائرات المسيرة والأنفاق والإغلاق الصاروخي، مشيرًا إلى أن ما تخفيه المقاومة قد يكون أكبر مما تظهره.

وأكمل أبو زبيدة: "إسرائيل توهمت أنه بمقدورها إسكات صوت المقاومة ووقف سرايا القدس عن دورها المقاوم والثأر من الاحتلال عبر اغتيال القائد أبو العطا، فقد استطاعت السرايا عبر معركة صيحة الفجر تلقينه درساً قاسياً".

وأكد أن اغتيال القادة والمقاومين لن يفتّ من قدرة السرايا ولن تزيدها إلّا قوّة وبأسًا وتزداد صلابة، وسيدفعها ذلك نحو استكمال مسيرتها في مشاغلة العدو ومراكمة القوّة.

وأردف قائلًا: "بدا ذلك واضحًا في عرض القدرات العسكرية النوعية، ومنها صاروخ جديد الذي أعلنت عن امتلاكه بين ترسانتها الصاروخية، أطلقت عليه " بهاء 1 "، مبينًا أنه صاروخ ذو قدرات عالية من حيث دقة الإصابة وحجم رأسه المتفجر صاروخ"، فضلًا عن حمله رسائل ويثير قلق إسرائيل الاحتلال لما ينتظرهم في أي جولة قادمة".

تهديد ردعي

وحول حدة تهديدات "إسرائيل" ضد غزة وقادة المقاومة تزامنًا مع ذكرى اغتيال القائد بهاء أبو العطا، اعتبر أبو زبيدة، أن ذلك تهديد ردعي من خلال بث تهديدات كبيرة وإظهار الاستعداد والقدرة من أجل تقليل دوافع المقــاومة للمبادرة.

كما أوضح، أن تهديدات الاحتلال تأتي خشية وتحسبًا من قدرات المقاومة التي باتت مؤثرة، مشيرًا إلى أن هناك ميل لدى الاحتلال للتركيز على جانب التهديد وإظهار القدرة والاستعداد ومحاولة زيادته من حيث إظهار الكلفة والثمن الذي ستجنيه المقـاومة من أجل تحقيق ردع مؤثر.

وعي المقاومة

وجدد أبو زبيدة، تأكيده على المقاومة واعية ولديها القدرة على قراءة المشهد الصهيوني والتعامل مع أي تهديد او عدوان بما يتناسب معه.

وأصدر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس، مساء اليوم السبت كليب "عهد البهاء" الذي يجسد تأكيد مجاهدي سرايا القدس على الاستمرار في الخط المقاوم الذي خطه للشهيد بهاء أبو العطا أبو سليم.