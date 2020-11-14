نتنياهو يصف بنيت بـ "الكلب الصغير" في تسجيل مسرب

وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية مسربة، رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بنيت بـ"الكلب الصغير".

وبث برنامج "مكور"، الذي يُعرض على القناة 13 في التلفزيون "الإسرائيلي"، تسجيلات لمكالمة هاتفية بين نتنياهو، وأحد أبرز مقربيه سابقا نير حيفتس، الذي تحول لاحقا إلى "شاهد ملك"، في ملفات الفساد ضده.

وأعطى حيفتس، الذي كان الأكثر نفوذا في حاشية نتنياهو، محققي الشرطة "الإسرائيلية"، تسجيلات مكالماته الهاتفية مع نتنياهو.

وتعود المكالمة إلى فبراير 2018، بعد أن انتقد بنيت، الذي كان وزيرا آنذاك في حكومة نتنياهو، حيث انتقده على نطاق واسع، في قضايا الفساد ضده، فاتصل حيفتس بنتنياهو بعد هذه الانتقادات.

وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة: "تبين أن بنيت عديم القيمة" فرد عليه نتنياهو "نعم. حسنا، إنه كلب صغير".

وقال حيفتس في المكالمة: "إنه غبي"، وهي عبارة أيدها نتنياهو. وقالت القناة 13 في التلفزيون "الإسرائيلي"، إنها ستبث التسجيلات الكاملة يوم الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن هناك تسجيلات يتحدث بها نتنياهو وحيفتس عن وزراء سابقين في حكومة نتنياهو آنذاك، وهم أييليت شاكيد وموشيه كحلون، وخصمه السياسي يائير لابيد.