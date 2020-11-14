الفراعنة تحقق فوزاً على توجو في تصفيات الأمم الأفريقية

حقق المنتخب المصري الفوز الأول له مع مدربه حسام البدري بتغلبه على ضيفه توجو بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت ، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وسجل للفراعنة محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 بعد أداء باهت وأقل من المستوى المتوقع في غياب النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لإصابته بفيروس كورونا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط متقاسماً صدارة الترتيب مع جزر القمر بينما تراجع منتخب كينيا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم منتخب توجو بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب مصر في ضيافة توجو يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة للمجموعة بينما يلعب منتخب جزر القمر ضد كينيا غداً الأحد.

بدأت تهديدات منتخب مصر مبكراً على مرمى توجو بعرضية من أبو الفتوح انقض عليها مصطفى محمد وسددها في أقدام المدافعين، وحاول الفراعنة الضغط منذ البداية على الأطراف وحاول تريزيجيه الحصول على ضربة جزاء بعد ترويض عرضية محمد هاني ومراوغة مدافع توجو ولكنه سقط دون مخالفة.

الشاوي ظهر بعد 12 دقيقة بتصديه لتسديدة مباغتة من مالابا ، وردت العارضة فرصة خطيرة لمنتخب مصر من كرة عرضية خطيرة أرسلها زيزو وسددها مصطفى محمد برأسه ووجه النني تسديدة قوية بجوار القائم.

ووجه منتخب توجو تسديدة قوية من اللاعب سونو بجوار القائم ، وأطلق مصطفى محمد تسديدة فوق العارضة.. وسدد تريزيجيه في يد الحارس ثم محاولة بتصويبة بعيدة من السولية ، وتصدى الشناوي لمحاولة لابا واستمر مسلسل الاستحواذ السلبي للفراعنة في الشوط الأول الذي خرج دون أهداف.

فرض منتخب مصر حصاراً على دفاع توجو مع بداية الشوط الثاني مع تمريرة طولية أبعدها الحارس قبل انطلاقة تريزيجيه الذي وجه تسديدة صاروخية أبعدها الحارس ثم عرضية متقنة لم يدركها النني ، ونجح محمود الونش في تسجيل هدف التقدم لصالح الفراعنة من كرة عرضية أرسلها السعيد وردها النني إلى رأس الونش في الدقيقة 53.

وسقط تريزيجيه في منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ولكن الحكم رفض احتسابها ضربة جزاء وسط ثورة اعتراضات من الجهاز الفني للفراعنة ، وأشرك منتخب توجو لاعبه ماتيو دوساييف وتحسن أداء الضيوف على الشق الهجومي وخاصة مع انطلاقات لابا بالجبهة اليسرى.

وأبعد الدفاع محاولة توجولية عن طريق لابا وأشرك منتخب مصر لاعبه رمضان صبحي بدلاً من تريزيجيه في الدقيقة 74 ، ونال عمرو السولية لاعب الفراعنة إنذاراً للخشونة بينما دفع منتخب توجو باللاعب معروف تشاكي وأشرك منتخب مصر النجم طارق حامد على حساب السولية.

رمضان انطلق سريعاً ومرر عرضية لم يستغلها طارق حامد وسدد كرة ضعيفة ، ودفع منتخب مصر بصانع اللعب أفشة على حساب زيزو في الدقيقة 88..

وحاول الفراعنة استهلاك الدقائق الأخيرة بالتمريرات مع احتساب 3 دقائق كوقت بدل ضائع ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح رمضان صبحي رغم سقوطه في منطقة الجزاء بعد جذبه من مدافع توجو دجينيه.

أمسك الحارس بضربة رأس من مصطفى محمد وأبعد حجازي كرة عرضية في عمق الدفاع وخرج اللقاء بفوز باهت لمنتخب مصر.