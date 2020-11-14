الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة مطالبة برحيل نتنياهو

قمعت الشرطة الاسرائيلية مساء السوم السبت متظاهرين مطالبين برحيل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين والشرطة الاسرائيلية خلال مسيرة انطلقت باتجاه مدينة القدس.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، بذريعة أن المظاهرة لم تحصل على ترخيص قانوني، فيما بينت أن عدد المعتقلين خلال قمع المسيرة وصل إلى 8 أشخاص.

وخلال المسيرة حمل المتظاهرون مجسما على شكل غواصة؛ كرمز لملفات الفساد التي ضلع بها نتنياهو وأهمها ملف صفقة بيع الغواصات.

واشارت قناة "كان 11" العبرية إلى مشاركة أعضاء كنيست من الكنيست في المظاهرات ومنهم: إيلي أفيدار عن حزب "اسرائيل بيتنا"، وموشيه يعالون، وعوفر شيلح عن حزب "يش عتيد- تيلم"، ويائير غولان عن حزب"ميرتس"، وردد المتظاهرون العديد من الشعارات من بينها: "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن".

وتجدر الاشارة إلى انه منذ عدة شهور تنظم التظاهرات ضد نتنياهو للمطالبة باستقالته، بسبب اتهامات بتورطه بقضايا فساد، إضافة إلى سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا.