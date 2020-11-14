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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تقدم المنتخب المصري على تونجو بهدف الونش

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:42 - 14 نوفمبر 2020
مصر وتوجو مصر وتوجو
تقارير
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تقدم المنتخب المصري على نظيره توجو في المباراة القائمة بينهما بتسجيل هدف افتتحه محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر، ليسجل له الهدف الأول مع منتخب الفراعنة من ثالث مباراة دولية.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي، مساء اليوم السبت، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويخوض مدافع الزمالك، ثالث مبارياته مع منتخب مصر، وأول لقاء رسمي بقميص الفراعنة.

وسجل الونش في الدقيقة (53)، عن طريق تمريرة عرضية أرسلها عبد الله السعيد وردها محمد النني إلى الونش الذي حولها برأسه في الشباك.

ويقدم الونش مستويات طيبة في الموسم الحالي مع الزمالك، وساهم بقوة في تأهل الفريق الأبيض لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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