صراع شرس بين خدمات وشباب رفح على كأس السوبر

من المقرر ان يواجه فريق خدمات رفح بطل الدوري غريمه التقليدي شباب رفح بطل الكأس، غدا الأحد على ستاد الشهيد محمد الدرة، في منافسة شرسة على كأس السوبر بقطاع غزة، في مستهل الموسم الجديد.

وتقام المباراة وفق البروتوكول الصحي ودون حضور جماهيري، باستثناء مجلس إدارة الاتحاد وعدد محدود من ممثلي الفريقين.

وتبقى مواجهة الفريقين من أبرز وأهم المواجهات في قطاع غزة ومن الصعب التكهن بهوية الفريق البطل، في ظل ابتعاد الفريقين عن اللقاءات الرسمية منذ عدة أشهر.

ويعتمد خدمات رفح على قوته الهجومية المتمثلة باللاعبين يسار الصباحين وعماد فحجان ومحمود النيرب، فيما ينتظر أن يعتمد شباب رفح على الثنائي محمد الريخاوي ومهند أبو زيد.

والتقى الفريقان قبل هذا اللقاء 52 مرة منذ عام 1966، على المستويين الرسمي والودي، وتشير الإحصائيات إلى فوز شباب رفح 23 مرة، مقابل فوز خدمات رفح 14 مرة، وتعادلا 15 مرة.

وفاز شباب رفح بلقب كأس السوبر 4 مرات من قبل، فيما فاز خدمات رفح به مرة واحدة، حيث يصادفه سوء طالع في لقاءات السوبر التي تأتي عادة في بداية الموسم، حيث خسر لقاء السوبر الأخير في الموسم الماضي أمام اتحاد الشجاعية.