وزارة الخارجية: 3 وفيات بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 298، وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 6969.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لمواطنه سبعينية، لترتفع عدد الوفيات الى 87 حالة، فيما لم تسجل اي اصابة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الإصابات 4289.

من جانبها أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن سمير عبد الرحيم موسى (60عاماً).

وبدورها أفادت سفارة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سلمان أحمد رضوان العكه (68 عاماً) لترتفع عدد حالات الوفاة الى 101 حالة.

كما افادت سفارة فلسطين في بولندا تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 7، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.