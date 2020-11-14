المفتي حسين: محاولات الصهاينة بتقسيم الأقصى ستفشل

قال مفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين :" إن دائرة الأوقاف الإسلامية لاحظت في الآونة الأخيرة تمادي شرطة الاحتلال في فتح باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين. مضيفاً أن مفاتيح باب المغاربة صادره الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله لمدينة القدس عام 1967 ولم يرجعها للفلسطينيين رغم كل المناشدات والمطالبات الدولية.

وأوضح أن حاخامات وأعضاء كنيست يقودون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بهدف فرض التقسيم الزماني على المسجد، وهناك محاولات صهيونية لتمديد وقت فتح باب المغاربة أمام المستوطنين، على الرغم من وجود تحديد مسبقا لهذه الاقتحامات.

ولفت إلى أن هناك دعوات من الجماعات الصهيونية تطالب حكومة الاحتلال بفتح كافة بوابات المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين وهو تقسيم زماني للمسجد.

وأكد أن كل المحاولات تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستبوء بالفشل كما فشلت الخطوات السابقة، والمقدسيون قادرون على وقف تلك المحاولات كما حدث في فتح باب الرحمة عام 2019.

وأوضح أن الأعمال التي تقوم بها دائرة الأوقاف الهدف منها تثبيت الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى وهذه الأنشطة لا تروق للاحتلال، لما يمثله المسجد الأقصى من القبلة الأولى للمسلمين ولا يوجد أي فلسطيني يقبل بان يرى أولى القبلتين مكاناً ينتهك من قبل الجماعات الصهيونية.

وأكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" استغل وباء فيروس كورونا لفرض إجراءات مشددة ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى.

ودعا المفتي حسين كافة المسلمين لليقظة من الخطر المحدق بالمسجد الأقصى.