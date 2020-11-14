المنتخب السعودي يكتسح ضيفه جامايكا بثلاثية وديا استعدادا لتصفيات المونديال

تغلب المنتخب السعودى على ضيفه الجامايكى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والتى أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان اللاعب سالم الدوسرى احرز هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، ثم أضاف صالح الشهرى الثانى فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وفى الشوط الثانى، نجح فراس البريكان فى تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السعودية بالدقيقة 77 من زمن المباراة.

وخاض منتخب السعودية مواجهة جامايكا بالتشكيل التالى: محمد الربيعى فى حراسة المرمى، على البليهي، محمد خبرانى، سلطان الغنام، أحمد شراحيلى، المالكى، أيمن يحيى، محمد كنو، سالم الدوسرى، الصليهم، صالح الشهرى.

من جانبه استبعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم السبت، نواف العابد لاعب نادى الشباب السعودى من معسكر الأخضر المقام في الرياض بسبب الإصابة.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت عن تعرض العابد للإصابة فى عضلة الفخذ أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخبواضافت بان اللاعب زياد الصحفى مدافع الاتحاد أيضاً اصيب وتم استبعاده من المعسكر في وقت سابق.

ويخوض المنتخب السعودى معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع فترة التوقف الدولى الحالية، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يلتقى الأخضر السعودى مع منتخب جامايكا في مباراتين وديتين اليوم، و17 من شهر نوفمبر الجارى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.