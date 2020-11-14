ترامب يواصل تشكيكه في الانتخابات بعد تقدم بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن تصديق حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات، يجعل من المستحيل مراجعتها.

وأضاف ترامب، عبر تويتر، أن "مرسوم الموافقة الموقع من قبل وزير خارجية ولاية جورجيا بموافقة الحاكم، يجعل من المستحيل التحقق من التوقيعات ومطابقتها على بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك".

وتابع: "كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون يجب فضح التوقيعات الحقيقية!".

والجمعة، عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306، إذ إن للولاية 16 صوتا.

ويقف الرئيس ترامب الآن عند 232 صوتا بالمجمع الانتخابي (الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا للفوز بسباق الرئاسة) بعد أن قلب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والحزب الجمهوري خلال سباقات الرئاسة الأمريكية، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.​​​​​​​