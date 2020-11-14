البزم: الداخلية تشكل لجنة لمتابعة البيوت الخاضعة للحجر

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اياد البزم اليوم السبت أن الوزارة شكّلت لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي.

وأضاف البزم في معرض حديثه أن هذه البيوت المحجورة تضم مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن اللجنة يرأسها قائد قوات الأمن الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية.

وأشار البزم أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً.

ولفت أن رئاسة اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة.