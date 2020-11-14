ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

البزم: الداخلية تشكل لجنة لمتابعة البيوت الخاضعة للحجر

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 19:53 - 14 نوفمبر 2020
اياد البزم (2).JPG اياد البزم (2).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اياد البزم اليوم السبت أن الوزارة شكّلت لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي.

وأضاف البزم في معرض حديثه أن هذه البيوت المحجورة تضم مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن اللجنة يرأسها قائد قوات الأمن الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية.

وأشار البزم أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً.

ولفت أن رئاسة اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات