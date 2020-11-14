لويس فيجو: زيدان أبهرنا كمدرب

أكد لويس فيجو، نجم ريال مدريد السابق، أن زميله زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للميرنجي، فاجأه بما حققه في مسيرته التدريبية، حيث لم يكن يتوقع أن يدخل زيزو عالم التدريب.

ولعب فيجو بجانب زيدان في ريال مدريد في الفترة بين عامي 2000 و2005، قبل أن ينتقل البرتغالي لصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال فيجو، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "فوجئت برؤية زيدان كمدرب، والنجاح الذي حققه لاحقًا هو نتيجة لقدراته".

وأضاف: "حين تلعب كرة القدم، تفكر وتنظر وترى من حولك من يستمر في عالم كرة القدم وآخرون لا، وأنا لم أر ذلك شخصيًا، لكن الآخرين ربما لديهم أشياء أخرى في الاعتبار".

وأتم النجم البرتغالي: "لم يراهن أحد على زيزو بأن يكون مدربًا، وانظروا إلى ما فعله".