ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

في ذكراه الاولى

الاعلام الحربي يصدر كليب عهد البهاء

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 19:29 - 14 نوفمبر 2020
كليب عهد البهاء كليب عهد البهاء
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أصدر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مساء اليوم السبت كليب "عهد البهاء" الذي يجسد تأكيد مجاهدي سرايا القدس على الاستمرار في الخط المقاوم الذي خطه للشهيد بهاء أبو العطا أبو سليم.

وجاء هذا الكليب الجهادي بعد عد عام على رحيل قائد أركان المقاومة الشهيد القائد أبو سليم أبو العطا وثلة من مجاهدي سرايا القدس خلال معركة صيحة الفجر في نوفمبر العام الماضي.

ويأتي كذلك في ظل ازدياد وتيرة التهديدات الاسرائيلية الموجهة ضد غزة ومقاومتها، فما الذي أرادت سرايا القدس أن تقوله من خلال عرضها لهذا الكليب وهذه المشاهد؟ وهل هو مجرد فيديو كليب؟

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات