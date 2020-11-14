الاعلام الحربي يصدر كليب عهد البهاء

أصدر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مساء اليوم السبت كليب "عهد البهاء" الذي يجسد تأكيد مجاهدي سرايا القدس على الاستمرار في الخط المقاوم الذي خطه للشهيد بهاء أبو العطا أبو سليم.

وجاء هذا الكليب الجهادي بعد عد عام على رحيل قائد أركان المقاومة الشهيد القائد أبو سليم أبو العطا وثلة من مجاهدي سرايا القدس خلال معركة صيحة الفجر في نوفمبر العام الماضي.

ويأتي كذلك في ظل ازدياد وتيرة التهديدات الاسرائيلية الموجهة ضد غزة ومقاومتها، فما الذي أرادت سرايا القدس أن تقوله من خلال عرضها لهذا الكليب وهذه المشاهد؟ وهل هو مجرد فيديو كليب؟