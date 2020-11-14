ديشامب: نحاول إعادة الثقة لبوجبا في المنتخب

يرى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والديوك، أصبح ظلًا لنفسه في ملاعب كرة القدم، بسبب معاناة الشياطين الحمر.

واعترف ديشامب بمعرفته بمعاناة بوجبا وانخفاض مستواه، وأن قرار مشاركته في خسارة فرنسا المفاجآة أمام فنلندا (2-0)، كان الهدف منها محاولة إعادة بناء الثقة في النفس.

وقال ديشامب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هو ليس في أفضل مستوياته بالطبع، كنت أعرف ذلك قبل المباراة، كان الهدف من إشراكه في ذلك اللقاء هو منحه بعض التناغم، وكان يعرف بأنه لن يلعب سوى ساعة واحدة".

وأضاف: "من الصعب تذكرة التمتع بالإيجابية، ومن الواضح أنه ليس في واحدة من أفضل فتراته، حاله حال جميع اللاعبين الذين يمرون مع أنديتهم بفترات غير إيجابية، الأمر يؤثر عليهم ذهنيًا، أعرفه جيدًا ومن الوارد حدوث ذلك".

وأتم: "فترات مثل تلك من الوارد حدوثها، وبوجبا يملك المعرفة بأعلى المستويات والفخر للرد على تلك الانتقادات، وبعد ذلك علي اتخاذ القرارات بشأن كل شيء يتعلق باللاعبين".