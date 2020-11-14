كورونا يغزو المنتخب المصري

وجد فيروس كورونا طريقه إلى منتخب مصر، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، إصابة عدد من لاعبيه بالفيروس بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وأوضح اتحاد الكرة المصري، خضوع قائمة المنتخب المصري إلى فحوصات طبية، أثبتت إصابة 3 من لاعبيه، دون كشف هويتهم، بينما أوضحت فقط أن اللاعب محمد صلاح من بين المصابين.

وشدد في بيان له، على أن وزارة الصحة ستجري فحوصات طبية إضافية، اليوم السبت على الثلاثة المصابين، من أجل التأكد من حقيقة إصابتهم بعد المسحة الإيجابية منهم.

جدير ذكره أن أحمد حجازي نجم الاتحاد، يتواجد في قائمة المنتخب المصري التي تستعد لخوض مباراتين ضد توجو، اليوم السبت ويوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.