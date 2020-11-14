تردد قناة تايم سبورت فضائي وارضي الناقلة لمباراة مصر وتوجو

تردد قناة تايم سبورت فضائي الناقلة لمباراة مصر وتوجو 14/11/2020، حيث من المقرر أن يتم بث مباراة منتخب مصر اليوم على قناة تايم سبورت، لذلك سيرفق لكم موقع "فلسطين اليوم" تردد قناة تايم سبورت المصرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وتوجو.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية

وقالت قناة تايم سبورت إنها ستقوم ببث مباراة منتخب مصر ضد نظيره توجو، مساء اليوم السبت الساعة الـ 10، حيث ينتظرها الملايين من العرب في الوطن العربي.

وأشارت القناة الرياضية المصرية الأرضية إلى أنها ستقوم ببث استديو تحليل قبل بداية المباراة بساعتين، بحيث يكون التحليل الرياضي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تحليل مباراة مصر وتوغو

وأشارت القناة إلى أنها ستستضيف الاعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير، ويشارك في التحليل الرياضي كل من: (محمد عمر - وليد صلاح الدين - محمد أبوالعلا للتحليل الفني - وسمير عثمان للفقرة التحكيمية).

إلى جانب ذلك، خصصت القناة المعلق الرياضي حاتم بطيشة للتعليق على مباراة منتخب مصر اليوم السبت، فيما أوفدت القناة مراسليها (إبراهيم عمر ومحمد طه على أرض الملعب).

تردد قناة تايم سبورت الارضية

القمر الصناعي

نايل سات

التردد

11449

الاستقطاب

افقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة تايم سبورت فضائي الناقلة لمباراة مصر وتوجو

الحيز الأرضي

UHF 32