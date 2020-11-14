4 علامات خفيفة للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها

يعتقد البعض أن علامات الإنذار المبكر لإصابة "كوفيد-19"، تشمل سعالا مستمرا وحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

إلا انه هناك أيضا أعراض خفيفة أقل شهرة كشف عنها عدد ممن تم تشخيصهم لاحقا بالإصابة بفيروس كورونا، وبعض هذه العلامات الأخرى تتمثل في العلامات التالية:

1- وجع في المعدة

أبلغ بعض مرضى "كوفيد-19" عن تعرضهم لآلام في البطن قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة.

وأشارت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الناس قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا

وخلال هذه الدراسة حلل الباحثون بيانات 204 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" في مقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5% من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلام في البطن.

2. التهابات العين

كما حذر العديد من الأطباء في وقت مبكر من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون أيضا علامة على فيروس كورونا.

وبدورها تقول الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الملتحمة قد يكون علامة أخرى.

وقالت الجمعية في بيان لها: "هناك أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول فيروس كورونا غالبا ما تكون في العين والأنف والحنجرة"

كما يُعتقد أن سبب فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون تدمير الفيروس لخلايا الأنف والحلق.

ويقول الخبراء إنه يمكن للناس اختبار اصابة انفسهم بالفيروس بسهولة فهو يشبه بعد الإصابة بأنواع أخرى من فيروسات كورونا - مثل نزلات البرد.

3. ضبابية الدماغ

قد يعاني بعض الأشخاص من ضبابية الدماغ، المعروفة أيضا باسم التعب العقلي، كعارض آخر لفيروس كورونا

ولم يُنظر إليه رسميا على أنه أحد الأعراض، ولكنه مؤشر آخر على أن أولئك الذين عانوا من المرض أبلغوا عن تعرضهم له

4. التعب

كشف تقرير في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن ما يصل إلى 44% من أولئك الذين نُقلوا إلى المستشفى مع "كوفيد-19"، كانوا يعانون من الإرهاق والتعب.

وقالت احدى مريضات فيروس كورونا وتدعى كيارا ديجيالورنزو25 سنة، التي تعاني من "كوفيد-19" منذ 6 مارس، إن مرضها بدأ بحمى وإرهاق، موضحة: "إنها ليست الإنفلونزا".