الأنروا: لا موعد محدد لعودة طلبة المرحلة الابتدائية للدراسة.

أكد رئيس برنامج التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا أ.فريد أبو عاذرة مساء اليوم السبت أنه: "لا قرار حتى اللحظة بشأن استئناف الدراسة لطلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس".

وأضاف أبو عاذرة أن الظروف الصحية وانتشار فيروس "كورونا" في القطاع لا تسمح بعودة الطلبة، مع الابقاء على استمرار التعليم عن بُعد، وأن الأمور بهذا الشأن تسير في تحسن.

وفي وقت سابق عاد للدراسة في مدارس الانروا نحو 100 ألف من طلبة المرحلة الإعدادية، من الصف السابع وحتى التاسع في قطاع غزة في 2 نوفمبر الجاري، وذلك بعد عودة نظرائهم في المدارس الحكومية، وبعد فترة انقطاع دامت لأكثر من شهرين.

ويشار إلى أن العملية التعليمية تجري بالنظام الوجاهي بدوام جزئي للطلاب، بحيث يتم تقسيمهم إلى مجموعتين بدوام ثلاثة أيام من الأسبوع لكل مجموعة، واستكمال باقي الأيام بالتعليم الإلكتروني عن بُعد.

وفي ذات السياق استأنفت وزارة التربية والتعليم بغزة الأسبوع الماضي، العملية التعليمية لطلبة المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى السادس بشكل تدريجي في المدارس الحكومية بالقطاع.

ونوهت الوزارة في حينها وعلى لسان مدير العلاقات العامة والدولية في الوزارة معتصم الميناوي ، إن المناطق المصنفة حمراء، حسب وزارة الصحة ستبقى المدارس فيها مغلقة بشكل كامل، أمّا المناطق الخضراء ستستأنف فيها العملية التعليمية.