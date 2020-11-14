والدة محمد صلاح ترفض عودته الى ليفربول

ذكرت مصادر قريبة من عائلة اللاعب المصري، نجم ليفربول، محمد صلاح أن الأخير اجرى إتصالاً هاتفياً مع والدته لطمأنتها على صحته، بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا،.

و بحسب المصادر، فقد طلبت والدة صلاح مقابلته للاطمئنان عليه بنفسها، فقام اللاعب بإجراء مكالمة فيديو معها وأكد لها أنه بخير



وأضافت المصادر أن اللاعب شرح لوالدته إنه يفكر في السفر إلى إنكلترا إلا أنها حاولت إقناعه بالبقاء في مصر والخضوع للحجر الصحي



وأشار وكيل وزارة الصحة المصرية، عبد الناصر حميدة إلى أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالي القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من تظهر عليهم أعراض على أن يتم وضع الباقي تحت الملاحظة المستمرة