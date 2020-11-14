ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

والدة محمد صلاح ترفض عودته الى ليفربول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:27 - 14 نوفمبر 2020
والدة محمد صلاح والدة محمد صلاح
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ذكرت مصادر قريبة من عائلة اللاعب المصري، نجم ليفربول، محمد صلاح أن الأخير اجرى إتصالاً هاتفياً مع والدته لطمأنتها على صحته، بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا،.

و بحسب المصادر، فقد طلبت والدة صلاح مقابلته للاطمئنان عليه بنفسها، فقام اللاعب بإجراء مكالمة فيديو معها وأكد لها أنه بخير

وأضافت المصادر أن اللاعب شرح لوالدته إنه يفكر في السفر إلى إنكلترا إلا أنها حاولت إقناعه بالبقاء في مصر والخضوع للحجر الصحي

وأشار وكيل وزارة الصحة المصرية، عبد الناصر حميدة إلى أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالي القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من تظهر عليهم أعراض على أن يتم وضع الباقي تحت الملاحظة المستمرة

الأكثر مشاهدة

متعلقات