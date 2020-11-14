بيان عائلي بشأن ما صدر عن الشاب "محمد التلولي"

أصدرت عائلة التلولي بيانًا صحفيًا، مساء اليوم السبت، بشأن ما تحدث به الشاب محمد نافذ التلولي المقيم في اليونان والتي أساءت للمفاهيم الوطنية الفلسطينية.

واستنكرت العائلة في بيانها، كل ما صدر من تصريحات عبر صفحته الشخصية والتي لا تمثل العائلة إنما تمثله شخصيا.

وأكدت عائلة التلولي تمسكها بخطها النضالي والوطني الرافض لكل ما جاء في تلك التصريحات المسيئة.

وقالت في بيانها: "إن عائلة التلولي التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى بمن فيهم والد الشاب محمد المناضل نافذ التلولي الذي بترت ساقه أثناء مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن إلا أن تكون في مصاف شعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل نيل الحقوق الوطنية".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو للشاب محمد التلولي ويظهر بجانبه فتاة، قال فيه: "أنا محمد التلولي من فلسطين أن أحترم كل الناس في إسرائيل".