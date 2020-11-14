رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020، يقدمه لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، والذي ينتظره ملايين العرب لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع المنتخب المصري ونظيره توجو، رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020كما تقام المباريات في جميع بطولات العالم لكرة القدم بدون جماهير حفاظًا على حياة المشجعين جراء انتشار فيروس كورونا.رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020

بث مباشر مباراة مصر وتوجو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت الساعة العاشرة (10 مساءً) بتوقيت القاهرة (الـ 22:00 بتوقيت جرينتش)،رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020 حيث تأتي ضمن الجولة الثالثة من بطولة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي من المقرر أن تقام في الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسط تفاؤل كبير جدًا من المصريين بفوز المنتخب المصري على توجو.رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020

رابط مباشر مباراة مصر وتوجو

كما خاض منتخب مصري توجو مباراتين من أصل 6 مباريات وتمكن منتخب مصر من التعادل في المباراتين الأوليتين بينما توجو خسر في واحدة وتعادل في واحدة أخرى.رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة G برصيد نقطتين فقط، والمجموعة تضم كل من:(منتخب جزر القمر- منتخب كينيا - منتخب مصر - منتخب توجو).

رابط بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020

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