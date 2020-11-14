بث مباشر مباراة مصر وتوجو بجودة عالية

بث مباشر مباراة مصر وتوجو 14/11/2020، يقدمه لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، والذي ينتظره ملايين العرب لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع المنتخب المصري ونظيره توجو، كما تقام المباريات في جميع بطولات العالم لكرة القدم بدون جماهير حفاظًا على حياة المشجعين جراء انتشار فيروس كورونا.

بث مباشر مباراة مصر وتوجو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت الساعة العاشرة (10 مساءً) بتوقيت القاهرة (الـ 22:00 بتوقيت جرينتش)، حيث تأتي ضمن الجولة الثالثة من بطولة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي من المقرر أن تقام في الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسط تفاؤل كبير جدًا من المصريين بفوز المنتخب المصري على توجو.

رابط مباشر مباراة مصر وتوجو

كما خاض منتخب مصري توجو مباراتين من أصل 6 مباريات وتمكن منتخب مصر من التعادل في المباراتين الأوليتين بينما توجو خسر في واحدة وتعادل في واحدة أخرى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة G برصيد نقطتين فقط، والمجموعة تضم كل من:(منتخب جزر القمر- منتخب كينيا - منتخب مصر - منتخب توجو).

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