القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر وتوجو، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو، والذي يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم السبت مباراة مصر وتوجو بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتوجو

وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر التردد الأرضي في الساعة الثامنة مساءً، بقيادة الإعلامي أحمد شوبير.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي كلا من محمد عمر ووليد صلاح الدين ومحمد أبوالعلا للتحليل الفني، بجانب سمير عثمان للفقرة التحكيمية.

وتقرر أن يقوم حاتم بطيشة بالتعليق على المباراة، في تواجد الثنائي إبراهيم عمر ومحمد طه كمراسلين من أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

سيتم بث المباراة بشكل "مجاني" عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورتس".

وتُبث المباراة أيضاً عبر قناة "BeiN SPORTS HD 7"، وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويُقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ويتواجد معه قائد منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق وائل جمعة، ونجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق هيثم فاروق.

ووفق المصادر الرياضية، من المتوقع أن يجري حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، عددا من التغييرات في التشكيلة، التي سيخوض بها مباراته ضد توغو، وذلك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، خاصة بعد تأكد غياب نجمه محمد صلاح لإصابته بكورونا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الفراعنة يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد نقطتين من مباراتين، وستبقى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية توافيكم أولا بأول بتحديثات الرياضة المحلية والدولية والعربية.