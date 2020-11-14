تشكيلة منتخب مصر الفراعنة أمام توجو اليوم السبت 14/11/2020، ويقدمها لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم السبت في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخب "الفراعنة" وضيفه منتخب توجو، وسنرفق لكم في نهاية المقال تشكيلة منتخب الفراعنة أمام منتخب توجو.

تشكيلة منتخب مصر الفراعنة أمام توجو

ووفق المصادر الرياضية، من المتوقع أن يجري حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، عددا من التغييرات في التشكيلة، التي سيخوض بها مباراته ضد توغو، وذلك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، خاصة بعد تأكد غياب نجمه محمد صلاح لإصابته بكورونا.

تشكيلة منتخب مصر الفراعنة أمام توغو

وإليكم التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر "الفراعنة" ضد توغو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد،أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيغيه، مصطفى محمد.بينما يتصدر منتخب جزر القمر قائمة المجموعة، برصيد 5 نقاط (3 مباريات)، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط (3 مباريات)، بينما يتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الفراعنة يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد نقطتين من مباراتين، وستبقى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية توافيكم أولا بأول بتحديثات الرياضة المحلية والدولية والعربية