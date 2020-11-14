وزارة الداخلية بغزة تشكل لجنة خاصة لتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية و الامن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت أنها شكّلت لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، والتي تضم مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.

و بحسب الوزارة، فسيرأس اللجنة قائد قوات الأمن الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية.

و لفتت الى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً.

و بينت وزارة الداخلية أن اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة.

كانت وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت اليوم السبت 14/11/2020 انه تقرر البدء بتنفيذ سياسة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا ويستثنى من القرار عدة حالات .

وقالت الصحة ان الحالات المستثناة من قرار الحجر المنزل المصابين الذين تستلزم حالتهم الصحية رعاية طبية خاصة حيث سيتم عزلهم و علاجهم في المؤسسات الصحية .

بالإضافة الى المصابون الذين لا تتوفر لديهم الظروف المناسبة لإتمام العزل المنزلي حيث سيتم عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك.