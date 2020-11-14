تفاصيل المنخفض الجوي الذي يصل البلاد مساء اليوم السبت

من المتوقع أن يصل في ساعات المساء المتأخرة من اليوم السبت منخفض جوي يؤثر على المنطقة، حيث يبدأ من المناطق الساحلية بما فيها مناطق قطاع غزة ثم تمتد فجر يوم غد الأحد لباقي المناطق.

وهذه الليلة، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية لطيفًا ببقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد يوم غد الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية

وتسقط زخات أمطار متفرقة تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانًا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

ووفقاً للارصاد الجوية، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى الاثنين المقبل، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وتسقط زخات أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.