مزهر يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير معتصم رداد

حذر ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من تردي الوضع الصحي الصعب للأسير معتصم رداد، الذي تنتهج إدارة مصلحة السجون سياسة اجرامية بحقه ، قائلاً " إن قوات الاحتلال تريد قتل كل أسير أوجعها خارج السجون، وهذا ما حصل مع الأسير الشهيد كمال أبو وعر، ويحصل الأن مع الأسير معتصم رداد".

وبين مزهر خلال تصريحات لإذاعة صوت الأسرى اليوم السبت، أن إدارة مصلحة السجون تتعمد زيادة أوجاع الأسير رداد الذي يعاني من سرطان في الأمعاء منذ أكثر من 9 سنوات، من خلال الاهمال الطبي المتعمد بحقه، ونقله المستمر في البوسطة التي تمثل رحلة عذاب بالنسبة له.

وأشار مزهر إلى أن أوضاع الأسرى المصابين بفايروس كورنا صعبة جداً، مبيناً أن سلطات الاحتلال تحاول نشر الفايروس داخل السجون خاصة بعد نقل عدد من الأسرى المصابين إلى سجن الدامون، إضافة إلى سحب كل اجراءات الوقاية اللازمة من السجن.

ودعا مزهر منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إرسال وفد طبي إلى السجون بأسرع وقت ممكن وذلك للاطلاع على أوضاع الأسرى واجراء فحوصات طبية لازمة لهم.

يشار إلى أن الاحتلال لا يعير صحة الأسير أي اهتمام، ويتعامل معه كأي أسير آخر لا يعاني من أي مرض، حتى إنه ينقله إلى المستشفى بسيارة البوسطة الحديدية ما يؤثر سلباً على وضعه الصحي، نظراً لظروف النقل السيئة في هذه السيارة التي لا تصلح للبشر، وترفض توفير سيارة إسعاف أو سيارة عادية له وصحته في تراجع مستمر.

كما أن الأسير المريض "رداد" يعاني إضافة إلى سرطان الأمعاء، مجموعة من الأمراض الصعبة وأبرزها: نزيف حاد في الأمعاء، وهزال عام في الجسم، وصداع مستمر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومن ضيق في التنفس، وحساسية في الأنف، والتهاب في المفاصل، ما يجعله من أخطر الحالات في السجون.